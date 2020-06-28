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Карпин: в победе «Ростова» над «Арсеналом» было больше преодоления на характере

Карпин: в победе «Ростова» над «Арсеналом» было больше преодоления на характере
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (2:1).

«Когда стало окончательно понятно, каким составом команда сегодня выйдет на матч? После вчерашних тестов. Ранняя замена Шомуродова была из-за того, что он почувствовал дискомфорт в ноге. Конкретно не могу сказать, в каком месте. Решили не рисковать, травмироваться сейчас нельзя вообще. Если травмировался на две недели, то можно сказать, что до конца чемпионата. Во избежание всяких рисков решили сделать так, чтобы Элдор не получил более серьёзную травму. Почему так мало замен использовали? Ну, у нас было четыре. Что касается пятой — посмотрите на нашу скамейку. Чего в этой победе больше — мастерства, характера или преодоления? Преодоления на характере», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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