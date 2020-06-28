Гвардиола: «Ман Сити» организует чемпионский коридор для «Ливерпуля». Они это заслужили

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что «горожане» организуют чемпионский коридор для «Ливерпуля» в ближайшем матче. Напомним, «Манчестер Сити» сыграет с мерсисайдской командой в матче 32-го тура чемпионата Англии 2 июля.



«Конечно, мы организуем чемпионский коридор для «Ливерпуля». Мы всегда готовы наилучшим образом принять «Ливерпуль». Они это заслужили», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.



Напомним, «Ливерпуль» досрочно завоевал титул победителя английской Премьер-лиги после проигрыша «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (1:2). В последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/2020).

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