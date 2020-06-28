Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Родионов прокомментировал открытие памятника Черенкову

Родионов прокомментировал открытие памятника Черенкову
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Родионов, ныне являющийся президентом академии красно-белых, прокомментировал открытие памятника легендарному футболисту Фёдору Черенкову. Открытие состоялось сегодня, 28 июня, на Троекуровском кладбище в Москве.

«Присоединюсь к словам благодарности. Спасибо футбольному клубу «Спартак». Спасибо всем людям, которые так или иначе помогали. Спасибо Наталья Николаевне Опиок, что работала с сердцем, с душой. Преклоняюсь перед этой работой.

Фёдору симпатизировали не только болельщики и фанаты „Спартака“. Болельщики других клубов его тоже любили и уважали. Спасибо всем болельщикам», — передаёт слова Сергея Родионова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Дочь Черенкова поблагодарила Федуна и Родионова за помощь в создании памятника
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020