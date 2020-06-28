Родионов прокомментировал открытие памятника Черенкову
Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Родионов, ныне являющийся президентом академии красно-белых, прокомментировал открытие памятника легендарному футболисту Фёдору Черенкову. Открытие состоялось сегодня, 28 июня, на Троекуровском кладбище в Москве.
«Присоединюсь к словам благодарности. Спасибо футбольному клубу «Спартак». Спасибо всем людям, которые так или иначе помогали. Спасибо Наталья Николаевне Опиок, что работала с сердцем, с душой. Преклоняюсь перед этой работой.
Фёдору симпатизировали не только болельщики и фанаты „Спартака“. Болельщики других клубов его тоже любили и уважали. Спасибо всем болельщикам», — передаёт слова Сергея Родионова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Дочь Черенкова поблагодарила Федуна и Родионова за помощь в создании памятника
- 28 июня 2020
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