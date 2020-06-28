Дочь Черенкова поблагодарила Федуна и Родионова за помощь в создании памятника

Анастасия Черенкова, дочь легендарного футболиста «Спартака» Фёдора Черенкова, прокомментировала открытие памятника отцу на Троекуровском кладбище в Москве, которое состоялось сегодня, 28 июня.

«Памятник родился благодаря Наталье Опиок (скульптор. — Прим. «Чемпионата»). Я хотела памятник папе в полный рост, а всю композицию придумала Наталья. Эта композиция безупречна, учтено всё.



Очень хотела, чтобы те, кто не боится коронавируса, порадовались вместе со мной. Удивлена такому количеству людей, но очень рада.



Самое главное, спасибо Леониду Арнольдовичу Федуну, Наилю Камиловичу Измайлову и Сергею Юрьевичу Родионову. Эти три человека были началом всего процесса», — передаёт слова Черенковой корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.