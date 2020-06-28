Гаврилов: будем приходить к памятнику, чтобы преклониться перед Черенковым

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал открытие памятника легендарному футболисту Фёдору Черенкову. Открытие состоялось сегодня, 28 июня, на Троекуровском кладбище в Москве.

«Говорить что-то о нас нет смысла, вы и так всё знаете: как мы играли, дружили. О Фёдоре можно говорить очень много, хочу сказать только одно: наконец-то после пятилетнего перерыва нашёлся человек, который нашёл в себе мужество сделать такой монумент. Будем сюда приходить, чтобы преклониться перед этим человеком.

Очень хорошо, что памятник открыли, помните, как говорил один персонаж: «За это надо выпить!». Всем огромное спасибо за то, что вы пришли. Мы всегда рады с вами встречаться. «Спартак» — это родная команда. Как сказал Сергей Шавло, они про нас ещё не забывают. А мы надеемся, что команда будет радовать своей игрой", — передаёт слова Гаврилова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.