Гаврилов: будем приходить к памятнику, чтобы преклониться перед Черенковым

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал открытие памятника легендарному футболисту Фёдору Черенкову. Открытие состоялось сегодня, 28 июня, на Троекуровском кладбище в Москве.
«Говорить что-то о нас нет смысла, вы и так всё знаете: как мы играли, дружили. О Фёдоре можно говорить очень много, хочу сказать только одно: наконец-то после пятилетнего перерыва нашёлся человек, который нашёл в себе мужество сделать такой монумент. Будем сюда приходить, чтобы преклониться перед этим человеком.
Очень хорошо, что памятник открыли, помните, как говорил один персонаж: «За это надо выпить!». Всем огромное спасибо за то, что вы пришли. Мы всегда рады с вами встречаться. «Спартак» — это родная команда. Как сказал Сергей Шавло, они про нас ещё не забывают. А мы надеемся, что команда будет радовать своей игрой", — передаёт слова Гаврилова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 28 июня 2020
-
14:44
-
14:44
-
14:32
-
14:32
-
14:21
-
14:08
-
13:57
-
13:46
-
13:30
-
13:25
-
13:09
-
12:50
-
12:37
-
12:33
-
12:26
-
12:01
-
12:00
-
11:56
-
11:46
-
11:37
-
11:08
-
11:00
-
10:46
-
10:42
-
10:30
-
10:27
-
10:13
-
09:57
-
09:50
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:15
-
09:00