«Лестер Сити» — «Челси»: составы команд на матч 1/4 финала Кубка Англии

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Англии «Лестер Сити» — «Челси».

«Лестер Сити»: Шмейхель, Джастин, Эванс, Сёюнджю, Чилуэлл, Ндиди, Прает, Тилеманс, Барнс, Варди.

Запасные: Уорд, Морган, Беннетт, Фукс, Чодури, Менди, Олбрайтон, Ихеаначо.

«Челси»: Кабальеро, Джеймс, Рюдигер, Зума, Эмерсон, Канте, Гилмор, Виллиан, Маунт, Пулишич, Абрахам.

Запасные: Кепа, Алонсо, Аспиликуэта, Жоржиньо, Баркли, Лофтус-Чик, Ковачич, Педро, Жиру.

Сегодня, 28 июня, состоится матч «Лестер Сити» — «Челси». Встреча 1/4 финала Кубка Англии пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.