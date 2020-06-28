«Лестер Сити» — «Челси»: составы команд на матч 1/4 финала Кубка Англии
Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Англии «Лестер Сити» — «Челси».
«Лестер Сити»: Шмейхель, Джастин, Эванс, Сёюнджю, Чилуэлл, Ндиди, Прает, Тилеманс, Барнс, Варди.
Запасные: Уорд, Морган, Беннетт, Фукс, Чодури, Менди, Олбрайтон, Ихеаначо.
«Челси»: Кабальеро, Джеймс, Рюдигер, Зума, Эмерсон, Канте, Гилмор, Виллиан, Маунт, Пулишич, Абрахам.
Запасные: Кепа, Алонсо, Аспиликуэта, Жоржиньо, Баркли, Лофтус-Чик, Ковачич, Педро, Жиру.
Сегодня, 28 июня, состоится матч «Лестер Сити» — «Челси». Встреча 1/4 финала Кубка Англии пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 28 июня 2020
-
17:41
-
17:40
-
17:33
-
17:26
-
17:24
-
17:20
-
17:10
-
17:09
-
16:49
-
16:38
-
16:25
-
15:51
-
15:46
-
15:33
-
15:22
-
15:15
-
15:00
-
14:58
-
14:57
-
14:44
-
14:44
-
14:32
-
14:32
-
14:21
-
14:08
-
13:57
-
13:46
-
13:30
-
13:25
-
13:09
-
12:50
-
12:37
-
12:33
-
12:26
-
12:01
Партнерский контент