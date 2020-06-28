«Крылья Советов» объявили об увольнении Божовича

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила, что главный тренер команды Миодраг Божович освобождён от своей должности.
«Сегодня утром тренерский штаб Миодрага Божовича провёл тренировку команды в рамках подготовки к игре с «Локомотивом». Днём состоялся совет директоров ПФК «Крылья Советов», на котором по соглашению обеих сторон было принято решение о досрочном завершении работы главного тренера Миодрага Божовича и тренеров Войо Чалова, Саши Петровича и Милорада Байовича в самарском клубе.
Миодраг Божович возглавил «Крылья» в октябре 2018 года. В прошлом сезоне под его руководством самарский клуб сохранил прописку в Российской Премьер-Лиге. Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит Миодрага Божовича за профессиональное отношение к работе и желает успехов в дальнейшей карьере!" — сообщает пресс-служба клуба.
Божович возглавил «Крылья Советов» в 2018 году. До этого работал в тульском «Арсенале», сербской «Црвене Звезде», московских «Локомотиве» и «Динамо», «Ростове» и других клубах.
«Крылья Советов», в 22 матчах набрав 24 очка, занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.
- 28 июня 2020
-
17:41
-
17:40
-
17:33
-
17:26
-
17:24
-
17:20
-
17:10
-
17:09
-
16:49
-
16:38
-
16:25
-
15:51
-
15:46
-
15:33
-
15:22
-
15:15
-
15:00
-
14:58
-
14:57
-
14:44
-
14:44
-
14:32
-
14:32
-
14:21
-
14:08
-
13:57
-
13:46
-
13:30
-
13:25
-
13:09
-
12:50
-
12:37
-
12:33
-
12:26
-
12:01