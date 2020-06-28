Андрей Талалаев возглавил «Крылья Советов»

Самарские «Крылья Советов» объявили о назначении Андрея Талалаева главным тренером команды.

«На сегодняшнем заседании совета директоров ПФК «Крылья Советов» было принято решение о назначении главным тренером самарской команды Андрея Талалаева. Контракт с российским специалистом заключён сроком на два года. К выполнению своих обязанностей Андрей Талалаев приступит в понедельник. В тренерский штаб Андрея Викторовича войдут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.



Андрей Талалаев хорошо известен российским любителям футбола. Он приезжал в Самару в качестве главного тренера юношеской сборной России в 2010 году и провёл здесь 2 матча со сборной Турции. Специалист возглавлял нижегородскую «Волгу», «Тамбов», «Пюник» и «Химки», — сообщает пресс-служба клуба.

Главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович сегодня, 28 июня, был освобождён от занимаемой должности.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Талалаев может сменить Божовича на посту главного тренера «Крыльев Советов». Источники «Чемпионата» подтверждали эту информацию.