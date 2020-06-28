Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Вильярреалом»

Российский нападающий «Валенсии» Денис Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на матч 32-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом». Россиянин начнёт встречу на скамейке запасных.
«Вильярреал»: Асенхо, Кинтилья, Пау Торрес, Альбиоль, Гаспар, Замбо Ангисса, Иборра, Касорла, Чуквезе, Жерар Морено, Алькасер
Запасные: Фернандес, Леаль, Баэна, Сориано, Мой Гомес, Лосано, Морланес, Онтиверос, Пенья, Бакка, Ниньо, Пачеко
«Валенсия»: Силессен, Гайя, Паулиста, Гильямон, Флоренци, Васс, Солер, Парехо, Ферран Торрес, Родриго Морено, Макси Гомес.
Запасные: Доменек, Коста, Хименес, Коррея, Коклен, Гедеш, Кондогбиа, Черышев, Ли Кан Ин, Гамейро, Собрино, Вальехо
Матч «Вильярреал» — «Валенсия» состоится в Вильярреале на стадионе «Эль Мардигал». Начало встречи — в 18:00 мск.
- 28 июня 2020
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