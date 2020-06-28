«Челси» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Лестер»

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Лестер Сити» уступил «Челси». Встреча проходила на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 63-й минуте забил Росс Баркли. Виллиан с правого фланга вырезал передачу в центр штрафной «Лестера», куда ворвался Баркли и ударом в касание направил мяч в ворота.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Помогали ему ассистенты Ричард Уэст и Гарри Леннард. Резервный рефери — Даррен Ингланд.

«Челси» вышел в полуфинал Кубка Англии. Ранее в 1/2 финала этого турнира прошёл «Манчестер Юнайтед», который обыграл «Норвич Сити» со счётом 2:1. В других парах 1/4 финала Кубка Англии встретятся «Шеффилд Юнайтед» и «Арсенал», а также «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити».