Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Челси» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Лестер»

«Челси» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Лестер»
Футбол / Англия 0

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Лестер Сити» уступил «Челси». Встреча проходила на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 63-й минуте забил Росс Баркли. Виллиан с правого фланга вырезал передачу в центр штрафной «Лестера», куда ворвался Баркли и ударом в касание направил мяч в ворота.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Помогали ему ассистенты Ричард Уэст и Гарри Леннард. Резервный рефери — Даррен Ингланд.

«Челси» вышел в полуфинал Кубка Англии. Ранее в 1/2 финала этого турнира прошёл «Манчестер Юнайтед», который обыграл «Норвич Сити» со счётом 2:1. В других парах 1/4 финала Кубка Англии встретятся «Шеффилд Юнайтед» и «Арсенал», а также «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Кубок Англии. 1/4 финала
28 июня 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 1
Челси
Лондон
0:1 Баркли – 63'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020