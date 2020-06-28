Черчесов: если сборная России окажется в ситуации «Ростова», сыграем теми, кто сможет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возобновление РПЛ и ситуацию с матчем «Сочи» — «Ростов» (10:1).



«Поддерживаю решение возобновить чемпионат России. Если бы ещё пару месяцев не играли, как во Франции, например, то как вообще потом играть после такой паузы? В случаях с обнаружением COVID-19 в командах нужно придерживаться регламента. Условия для всех одинаковые, но возможности разные. Все по-разному ездят на матчи, останавливаются в гостиницах. Кто-то где-то подцепляет коронавирус, я даже не знаю где. Должна быть ответственность. На каждом игроке в команде и в каждой команде перед лигой. Призываю к самодисциплине. Перекладывать ответственность на других — неправильное решение.

Жизнь такая, что ситуацию надо принимать такой, какая она есть. Многие осуждают «Сочи». А вот «Урал» не сыграл с «Шинником» и потом ни одной игры не выиграл. Это только кажется, что если один матч не сыграешь, ничего не будет. Но это не всегда так. Если вдруг сборная России окажется в ситуации «Ростова», то будем играть теми, кто сможет. Но до этого не нужно доводить. «Локомотив» вот не хочет пропускать матчи, они хотят в Лигу чемпионов, поэтому они закрылись на карантин на базе, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».