Марио Гомес: это была моя последняя миссия. Самое время попрощаться

Нападающий «Штутгарта» Марио Гомес прокомментировал своё решение завершить карьеру.
«После столь замечательной карьеры я всегда мечтал о том, чтобы закончить её в «Штутгарте» и при этом чем-то помочь клубу. Чрезвычайно благодарен «Штутгарту», и мне приятно, что я могу попрощаться со всеми после того, как команда добилась большого успеха. Это была моя последняя миссия.
Пару раз сегодня у меня были слёзы на глазах. Эмоциональный взрыв оказался огромным, несмотря на то что из-за коронавируса ни одному фанату не разрешалось находиться на стадионе. Хотел бы поблагодарить фанатов, потому что поддерживали меня в последние два года. Сейчас самое время попрощаться", — приводит слова Гомеса пресс-служба «Штутгарта».
Гомес — воспитанник «Штутгарта». Дебютировал за основную команду 9 марта 2004 года в матче Лиги чемпионов с «Челси». Провёл за «Штутгарт» 230 матчей, забил 110 голов, отдал 30 голевых передач. Гомес также выступал за «Баварию», «Вольфсбург», «Бешикташ» и «Фиорентину».
- 28 июня 2020
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