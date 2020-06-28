Хави: я и мой тренерский штаб готовимся возглавить «Барселону»

Главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави Эрнандес сообщил, что он надеется возглавить «Барселону».
«Моя самая большая мечта — это стать главным тренером „Барселоны“. Я хочу вернуться в клуб, чтобы добиться успеха. Я бы хотел иметь все условия, чтобы начать проект с нуля. Я и мой тренерский штаб готовимся к этому. Я говорил это много раз, но хотел бы иметь возможность принимать футбольные решения в „Барселоне“.
Вариант с возвращением в клуб после выборов президента был бы идеальным. В январе «Барселона» обращалась ко мне, но тогда ни обстоятельства, ни время не подходили мне. Я надеюсь, что они позовут меня ещё раз", — приводит слова Хави Sport.es.
Хави выступал за «Барселону» в период с 1998 по 2015 год, провёл 767 матчей и забил 85 мячей.
- 28 июня 2020
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