Веденеев: «Зенит» абсолютно не нуждается ни в какой помощи судей

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал победу питерской команды над «Крыльями Советов» со счётом 2:1 в матче 24-го тура РПЛ.



«Мы не должны ориентироваться на игроков обороны соперника. «Зенит» атаковал много, но когда защитники свежие, обороняются дисциплинированно, друг друга подстраховывают, перекрывают зоны, не дают сопернику пространства, то любая атакующая команда — хоть «Реал», хоть «Барселона» — должна приложить максимум усилий. Ничего просто так не даётся. У «Зенита» было много атак, много фланговых передач, были и проходы к воротам «Крыльев» с фланга Комбарова. И очень много проходов заканчивалось прорывом во вратарскую площадку по флангу опытного экс-защитника «Спартака» — Малком, Караваев… Просто при этих передачах был или неточным последний пас, или защитники самарцев хорошо играли, перехватывали, несмотря на то что там было пространства в пять-шесть метров всего. Чем в это время занимался Комбаров — вопрос. Такое ощущение, что он периодически куда-то с поля уходил. Во втором тайме он вообще, видимо, покинул свой пост — и у «Зенита» пошли голевые атаки через его фланг. Конечно, кроме того, что «Крылья» организованно стояли возле своей штрафной, им мало что удавалось. Могли и 0:0 сыграть, могли и 2:2 закончить.



VAR мог показать в любую сторону. Но мы говорим о том, как мог развиваться ход игры, а не о постоянно присутствующей вилке результата. Тут не совсем понятно, почему болельщикам не показали, когда «Крылья» забили второй гол, этот эпизод по ТВ в деталях. Хотелось бы видеть нюансы — куда попал мяч? Когда «вне игры» — тут всё понятно: специальный компьютер чертит линии и демонстрирует картинку. А здесь игрок играет рукой — и нет чёткого изображения. А отсутствие точных знаний правил игры подталкивает к обсуждению судейских якобы ошибок даже спустя несколько дней после матча: где заканчивается эта «рукавная часть», контакт с которой не считается нарушением?



Понятно, что «Зенит» сильнее всех команд Премьер-Лиги по игре, лидерский отрыв у него очень большой и он абсолютно не нуждается ни в какой помощи судей. Это была бы просто медвежья услуга. Сейчас все поняли, что дебаты по поводу VAR ничего не дадут, все убедились, что такой третейский судья нужен — пусть он все сложности разбирает, чтобы все разошлись удовлетворёнными. Но чтобы так происходило, надо всё всем показать — правильно ведь? Зрителям, в особенности телезрителям. А без VAR судьи не поспевают за событиями и порой не в состоянии адекватно оценить эпизод при очень большой насыщенности на маленьком участке поля. Поэтому вот такой профессиональный разбор судейство отдало наверх — видеопомощникам. По идее, они там, у мониторов, должны быть более квалифицированными, чем арбитры в поле. Ну и аппаратура соответствующая. Да и судьи должны играть на опережение, объяснять правила игры, в том числе и болельщикам. А то три гола отменены, два пенальти поставлены, тренер снят с работы — одни вопросы. Не должно такого быть, надо быстро и чётко всё объяснять по схеме — тогда и кривотолков не будет.

«Зенит» и так находится под пристальным вниманием прессы — как никто. Эти слухи руководству команды и клуба ни к чему — им и так достаётся», — приводит слова Веденеева «Спорт уик-энд».

Дубль Дзюбы принёс «Зениту» победу в матче с «Крыльями Советов»