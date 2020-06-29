«Анжи» получил лицензию РФС на сезон-2020/2021
«Анжи» на своём официальном сайте сообщил о вступлении в силу лицензии Российского футбольного союза на сезон-2020/2021.
Лицензия позволит махачкалинцам выступить в следующих розыгрышах Профессиональной футбольной лиги и Кубка России.
Отмечается, что изначально лицензия была выдана условно. Клуб предоставил комиссии все необходимые документы и показал положительную динамику погашения задолженности по зарплате перед бывшими футболистами и сотрудниками клуба. По результатам заседания апелляционной комиссии РФС лицензия клуба была утверждена.
При этом из-за наличия задолженности перед бывшими игроками запрет на регистрацию новых футболистов оставлен в силе в качестве обеспечительной меры. «Анжи» может заявить на сезон не более 22 игроков.
Футболисты и тренеры «Анжи» пошли на 50-процентное сокращение зарплат за два месяца
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