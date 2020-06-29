«Ливерпуль» не планирует крупных покупок на ближайшее трансферное окно

Руководство «Ливерпуля» не планирует приобретать дорогих футболистов в ближайшее летнее трансферное окно. Главный тренер команды Юрген Клопп доволен нынешним составом, сообщает Goal.

«Ливерпулю» приписывают интерес ко многим известным игрокам, включая вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

Ранее сообщалось, что по окончании сезона-2019/2020 мерсисайдский клуб может покинуть форвард Садио Мане. По слухам, 28-летний сенегалец недоволен Клоппом. Главным претендентом на Мане считается мадридский «Реал».

Напомним, в нынешней кампании «Ливерпуль» стал чемпионом английской Премьер-лиги. Красные завоевали титул за семь туров до завершения сезона.