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Гол Черенкова вышел в 1/4 финала баттла за лучший гол наших в еврокубках

Гол Черенкова вышел в 1/4 финала баттла за лучший гол наших в еврокубках
Футбол / РПЛ 0

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.

В восьмую пару 1/8 финала попали голы Фёдора Черенкова («Спартак») — гол в ворота «Нанта» в матче Кубка УЕФА сезона-1985/1986 (11 декабря 1985 года) — и Юрия Никифорова («Спартак») — гол в ворота «Нанта» в матче Лиги чемпионов сезона-1995/1996 (20 марта 1996 года).

В этом противостоянии победил гол Черенкова — за него проголосовало 54% опрошенных. Гол Никифорова набрал 46% голосов.

Ранее в 1/4 финала баттла вышли голы Олега Блохина, Алана Дзагоева, Александра Рязанцева, Сергея Игнашевича, Юрия Жиркова, Андрея Тихонова, Ильи Цымбаларя и Фёдора Черенкова.

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