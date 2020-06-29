«ПСЖ» объявил о продлении контракта с Лейвином Курзава до 2024 года

«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Лейвином Курзава. Новый контракт 27-летнего футболиста с парижской командой рассчитан до 2024 года.



В досрочно завершённом в связи с пандемией коронавирусной инфекции сезоне французской Лиги 1 Курзава провёл 14 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Напомним, что «Пари Сен-Жермен» по итогам сезона-2019/2020 был признан чемпионом Франции. За парижскую команду французский защитник выступает с 2015 года. Ранее Курзава, который обошёлся «Пари Сен-Жермен» в € 20 млн, защищал цвета «Монако».

Ранее сообщалось, что интерес к Курзава проявляли такие клубы, как «Барселона», «Ливерпуль», «Ювентус» и другие команды.