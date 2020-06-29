Устроивший вечеринку форвард «Уотфорда» извинился за нарушение условий карантина

Нападающий «Уотфорда» Андре Грэй извинился за нарушение карантина из-за пандемии коронавируса.
Напомним, 26 июня Грэй устроил вечеринку дома в честь своего дня рождения. Дом игрока «Уотфорда» посетило множество гостей, включая его партнёра по клубу Домингуша Кина.
«Я хотел подождать, чтобы публично извиниться, потому что первые извинения я должен был принести товарищам по команде и персоналу клуба. Я устроил вечеринку и подверг риску не только себя, но и окружающих меня людей. Хочу подчеркнуть, что это не была ночная вечеринка, как это описывают в прессе. Мы собрались в компании друзей и устроили небольшой футбольный турнир в мой день рождения. Я понимаю, что совершил, и сделаю всё возможное, чтобы исправить ситуацию. Ещё раз приношу свои извинения» — написал Грэй на своей странице в «Инстаграме».
- 29 июня 2020
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