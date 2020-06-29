Миралем Пьянич: не думаю, что когда-нибудь смогу отблагодарить всех в «Ювентусе»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич обратился к болельщикам туринского клуба после новости о переходе в «Барселону».



«Перешёл в «Ювентус» четыре года назад, чтобы выиграть с этим клубом всё. Игрок «Ювентуса» всегда должен стремиться к этому. Это были четыре напряжённых года, проведённых бок о бок с великими профессионалами, но прежде всего с настоящими друзьями, которые делили со мной победы и поражения.



За эти годы я вырос, стал настоящим мужчиной и отцом. Этот город оставит в сердце только лучшие воспоминания. Не думаю, что когда-нибудь смогу отблагодарить всех, поэтому спасибо семье Аньелли, спасибо всем товарищам по команде, всем сотрудниками клуба и болельщикам.



Если я научился чему-то одному, так это тому, что нет минимального времени, за которое можно влюбиться. В конце концов, это очень просто — носишь эту футболку, словно вторую кожу. Все всегда выкладываетесь до конца и знаете, что никогда не ошибётесь.



У меня осталось мало времени в этом клубе. Сегодня может показаться таким печальным, но завтра всё это будет прекрасным воспоминанием, которое буду хранить в сердце до конца жизни», — написал Пьянич на своей странице в «Инстаграме».

«Барселона» объявила о переходе Миралема Пьянича