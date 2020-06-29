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Экс-игрок «Ливерпуля» — о решении «Ман Сити» организовать чемпионский коридор: это чепуха

Экс-игрок «Ливерпуля» — о решении «Ман Сити» организовать чемпионский коридор: это чепуха
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Дэнни Мёрфи прокомментировал решение «Манчестер Сити» в ближайшем матче организовать чемпионский коридор игрокам мерсисайдского клуба.

«Это проявление уважения, сообщение, которое вы пытаетесь передать футбольному миру: когда кто-то побеждает, вы должны проявить уважение. Думаю, это чепуха. Не знаю, откуда пошла эта традиция и почему такое началось, но мне было бы неприятно организовывать кому-то чемпионский коридор. Сделал бы это, если бы меня заставили, но не хотел бы делать это искренне. На самом деле футболисты не хотят этого делать. Это всё ничего не значит», — приводит слова Мёрфи talkSPORT.

Напомним, «Ливерпуль» досрочно завоевал титул победителя английской Премьер-лиги после проигрыша «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (1:2). В последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году.

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