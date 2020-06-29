Главный тренер «Бенфики» сообщил президенту клуба о желании уйти в отставку
Президент «Бенфики» Луис Филипе Виейра рассказал, что после матча 29-го тура чемпионата Португалии с «Маритиму» (0:2) главный тренер команды Бруну Лаже сообщил о желании покинуть пост.
«По окончании матча Бруну Лаже обратился ко мне и сказал, что хочет покинуть занимаемый пост. Бруну понимает, что сейчас для „Бенфики“ всё складывается не очень хорошо. Это не означает, что у команды нет качества или способностей, чтобы бороться за самые высокие места, но на данный момент сложились неподходящие условия, так как кажется, что все хотят его отставки», — приводит слова президента A Bola.
Виейра не сообщил, готов ли принять отставку Лаже. Сообщалось, что новым главным тренером «Бенфики» может стать аргентинский специалист Маурисио Почеттино.
Маурисио Почеттино может возглавить «Бенфику»
- 30 июня 2020
-
00:06
-
00:05
- 29 июня 2020
-
23:55
-
23:51
-
23:47
-
23:39
-
23:27
-
23:21
-
22:56
-
22:47
-
22:35
-
22:27
-
22:13
-
22:09
-
22:08
-
21:48
-
21:48
-
21:23
-
21:04
-
20:55
-
20:48
-
20:38
-
20:30
-
20:15
-
20:11
-
20:03
-
19:53
-
19:45
-
19:41
-
19:29
-
19:22
-
19:05
-
19:03
-
18:51
-
18:36
Партнерский контент