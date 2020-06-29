Главный тренер «Бенфики» сообщил президенту клуба о желании уйти в отставку

Президент «Бенфики» Луис Филипе Виейра рассказал, что после матча 29-го тура чемпионата Португалии с «Маритиму» (0:2) главный тренер команды Бруну Лаже сообщил о желании покинуть пост.



«По окончании матча Бруну Лаже обратился ко мне и сказал, что хочет покинуть занимаемый пост. Бруну понимает, что сейчас для „Бенфики“ всё складывается не очень хорошо. Это не означает, что у команды нет качества или способностей, чтобы бороться за самые высокие места, но на данный момент сложились неподходящие условия, так как кажется, что все хотят его отставки», — приводит слова президента A Bola.



Виейра не сообщил, готов ли принять отставку Лаже. Сообщалось, что новым главным тренером «Бенфики» может стать аргентинский специалист Маурисио Почеттино.

Маурисио Почеттино может возглавить «Бенфику»