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Бывший игрок «Ливерпуля» подвергся нападению, навещая родственника в больнице

Бывший игрок «Ливерпуля» подвергся нападению, навещая родственника в больнице
Футбол / Англия 0

Бывший игрок «Ливерпуля» Андре Уисдом, ныне выступающий за «Дерби Каунти», подвергся нападению, сообщает The Sun.

По информации источника, инцидент произошёл на парковке у больницы в Мерсисайде, в которой находится родственник Уисдома. 27-летний футболист был ранен, когда выходил из машины, а позже ограблен. За несколько часов до происшествия защитник принимал участие в матче с «Редингом» (2:1).

«Он ранен и находится в больнице. Его состояние стабильное. Ещё один мой брат находится в той же больнице. Это безумие. Я не могу в это поверить», — отметила сестра Уисдома.

Уисдом выступал в составе таких клубов, как «Ливерпуль», «Вест Бромвич Альбион», «Норвич Сити», «Ред Булл Зальцбург» и других командах. В 2017 году защитник перешёл в «Дерби Каунти».

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