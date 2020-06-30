Главный тренер «Сельты» оценил вклад Смолова в игру команды

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия оценил вклад российского нападающего Фёдора Смолова в игру команды.
«Он не только забил два гола, но и проделал большую работу. Также он помогает освободить Яго Аспаса в соответствии с его функциями, например, когда играет Санти. Мы довольны его предрасположенностью к работе. Он очень вовлечён в проект. Мы знаем, что до конца сезона у нас он будет точно, а затем мы посмотрим. Если клуб решит, что он должен остаться, или сам Смолов захочет остаться, это будет оценено всеми, и тогда я предполагаю, будут переговоры. В настоящее время мы не говорим ничего о следующем сезоне, поскольку нужно сохранить прописку в Примере», — приводит слова Гарсии El Desmarque.
Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 11 матчах чемпионата Испании (восемь — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил две жёлтые карточки.
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