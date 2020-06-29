Фёдор Смолов — в заявке «Сельты» на матч Примеры с «Мальоркой»

«Сельта» объявила заявку команды на матч 33-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой». В список, состоящий из 25 футболистов, попал российский нападающий Фёдор Смолов.



Заявка «Сельты»: Рубен, Вильяр, Росич, Араухо, Фонтан, Саэнс, Джакобо, Оласа, Айду, К. Васкес, Диоп, Мурильо, Д. Суарес, Рафинья, Брадарич, Мендес, Эрнандес, Бермехо, Смолов, С. Мина, Аспас, Систо, Г. Фернандес, Нолито, Йокушлу.

Матч 33-го тура чемпионата Испании «Мальорка» — «Сельта» состоится завтра, 30 июня, на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорка. Начало — в 20:30 мск. «Сельта» набрала в 32 матче 34 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры, «Мальорка» (26) — на 18-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (71).