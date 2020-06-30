Сульшер: Марсьяль набирается опыта у Игало в тренировочном процессе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о своём видении роли 31-летнего форварда Одиона Игало, арендованного у китайского «Шанхай Шеньхуа», а также поделился мнением об игре Антони Марсьяля.

«Одион Игало — это опытный номер 9. Он играл на этой позиции всю свою карьеру, в то время как Антони играл больше на фланге. Одион помогает в тренировочном процессе, с точки зрения его движения, удержания в игре и просто быть самим собой. Антони Марсьяль учится у опытного центрального нападающего.

Это первый сезон, в котором Марсьяль действительно играет в качестве центрального нападающего. Иногда это нелегко, когда вы играете за«Манчестер Юнайтед», но он знает, что мы ему доверяем, и я думаю, он понимает, что мы хотим, чтобы он продолжал развиваться. Всегда есть игроки, в том числе и нападающие, в команде и вокруг неё — вне клуба — которые хотели бы стать частью «Манчестер Юнайтед». Всегда есть давление на центрального нападающего, но пока Марсьяль действительно выступал хорошо.

Он играет с улыбкой на лице. У Антони был действительно хороший сезон, он был очень важен для нас. Мы чувствовали это в течение нескольких месяцев, когда он был травмирован, но он знает, что мы ему доверяем», — цитирует Сульшера Goal.