М. Зидан: не говорил, что я лучше, чем Салах

Бывший нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Египта Мохаммед Зидан поделился мыслями о своих перспективах в бытность игроком, а также сравнил себя с соотечественником форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.
«Я не говорил, что я лучше, чем Салах. Я рассказал, что Клопп сказал мне, что если бы у меня было такое же отношение к работе, то я бы был лучше, чем в действительности.
Я мог бы добиться гораздо большего. Возможно, больше, чем Салах, если бы так же относился и фокусировался на задаче на поле и за его пределами. У меня было множество операций на коленях и спине, и это сильно повлияло на меня», — цитирует Зидана Goal.com со ссылкой на AlNahar.
Зидан защищал цвета «Боруссии» с 2008 по 2012 год. В ходе своей карьеры также выступал за «Вердер», «Майнц», «Гамбург» и играл в Египте, Дании и ОАЭ.
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