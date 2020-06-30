ЦСКА — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Сегодня, 30 июня, состоится матч ЦСКА — «Спартак». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Артём Любимов (Санкт-Петербург).
В первом круге встреча команд, состоявшаяся на стадионе «Открытие Арена» 19 августа, завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.
ЦСКА, набрав 37 очка в 24 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (32) располагается строчкой ниже.
- 30 июня 2020
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