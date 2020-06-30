Рауль Рианчо: дерби «Спартака» и ЦСКА будет похоже на кофе без кофеина

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от московского дерби красно-белых и ЦСКА в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Сложно сейчас прогнозировать исход матчей, тем более в дерби. Я думаю, что вечеринка будет похожа на кофе без кофеина. Футбол без болельщиков теряет свою сущность. Я видел, что «Ростов» сыграл матч молодёжью. Это полностью искажает дух соревнований на таком уровне.
Мы видим, что ритм игр стал намного медленнее. Остановки на перерыв и на водопой очень влияют на темп игры. Ко всему этому добавилось пять замен в матче. Поэтому я думаю, что это будет самое нетипичное дерби между «Спартаком» и ЦСКА.
Тенденция матчей в дерби в последнее время за Спартаком», поэтому, думаю, и сегодня «Спартак» будет играть на победу.
Будет тяжёлая битва. Для ЦСКА и «Спартака» непопадание в еврокубки будет означать провал. Фактор поля сейчас в таких обстоятельствах не даёт преимущества. Прогноз? Полагаю, увидеть тенденцию последних матчей в дерби. 1:0, 2:1 — «Спартак» победит», — приводит слова Рианчо Sport24.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 30 июня, начало — в 20:30 мск.
- 30 июня 2020
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