Александр Нюбель прошёл медобследование в «Баварии»
Мюнхенская «Бавария» на официальном сайте клуба сообщила, что голкипер Александр Нюбель успешно прошёл медицинское обследование. В начале этого года 23-летний футболист договорился с действующими чемпионами немецкой Бундеслиги о контракте до конца сезона-2024/2025.
«Первые впечатления очень и очень хорошие. Я хотел сделать следующий шаг. Моя цель — неуклонно становиться лучше и добиться больших успехов с «Баварией», — сказал Александр.
Видео можно посмотреть на странице «Баварии» в «Инстаграме».
Нюбель присоединился к «Баварии» на правах свободного агента. С 2015 года вратарь защищал цвета гельзенкирхенского «Шальке-04».
В сезоне-2019/2020 Александр пропустил 40 мячей в 26 встречах Бундеслиги. В его активе 6 сухих матчей.
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- 30 июня 2020
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