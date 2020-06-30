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Александр Нюбель прошёл медобследование в «Баварии»

Александр Нюбель прошёл медобследование в «Баварии»
Футбол / Германия 0

Мюнхенская «Бавария» на официальном сайте клуба сообщила, что голкипер Александр Нюбель успешно прошёл медицинское обследование. В начале этого года 23-летний футболист договорился с действующими чемпионами немецкой Бундеслиги о контракте до конца сезона-2024/2025.

«Первые впечатления очень и очень хорошие. Я хотел сделать следующий шаг. Моя цель — неуклонно становиться лучше и добиться больших успехов с «Баварией», — сказал Александр.

Видео можно посмотреть на странице «Баварии» в «Инстаграме».

Нюбель присоединился к «Баварии» на правах свободного агента. С 2015 года вратарь защищал цвета гельзенкирхенского «Шальке-04».

В сезоне-2019/2020 Александр пропустил 40 мячей в 26 встречах Бундеслиги. В его активе 6 сухих матчей.

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