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Гендиректор «Химок»: где будем играть в следующем сезоне? Пока никакой конкретики нет

Гендиректор «Химок»: где будем играть в следующем сезоне? Пока никакой конкретики нет
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов сообщил, что на этот момент неизвестно, в какой лиге клуб будет выступать в сезоне-2020/2021.

«Пока никакой конкретики нет. Надеюсь, что решение будет до конца недели», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Химки» финишировали на втором месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги по итогам сезона-2019/2020, который из-за пандемии коронавирусной инфекции был завершен досрочно.

Ранее в этом месяце министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» продолжат играть в ФНЛ, несмотря на выход в Российскую Премьер-Лигу. При этом клуб уже получил лицензию РФС-1, которая даёт право выступать в РПЛ.

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