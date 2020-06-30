Гендиректор «Химок»: где будем играть в следующем сезоне? Пока никакой конкретики нет
Генеральный директор «Химок» Василий Иванов сообщил, что на этот момент неизвестно, в какой лиге клуб будет выступать в сезоне-2020/2021.
«Пока никакой конкретики нет. Надеюсь, что решение будет до конца недели», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Химки» финишировали на втором месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги по итогам сезона-2019/2020, который из-за пандемии коронавирусной инфекции был завершен досрочно.
Ранее в этом месяце министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» продолжат играть в ФНЛ, несмотря на выход в Российскую Премьер-Лигу. При этом клуб уже получил лицензию РФС-1, которая даёт право выступать в РПЛ.
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- 30 июня 2020
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