Олег Тиньков перенесёт операцию по пересадке костного мозга

Олег Тиньков, основатель «Тинькофф банка», являющегося спонсором Российской Премьер-Лиги, в своём «инстаграме» рассказал, как проходит его борьба с онкологическим заболеванием.



«К сожалению, в конце октября я заболел лейкемией, прилетела ниоткуда и внезапно. В клинике в Берлине, меня буквально спасли тремя химиями, несмотря на два сепсиса и ещё кучу побочек. Меня вывели в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но, к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось. Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение – делать пересадку костного мозга… Это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации… Вероятно, до года. Молюсь господу, он меня спас и сохранил после двух сепсисов и COVID-19 – да-да, я ещё переболел коронавирусом три месяца назад.



Я знаю, что основанный мною бизнес в надёжных и профессиональных руках. И мы выйдем из этого кризиса сильнее, чем любой из наших конкурентов… Просто потому, что мы изначально заточены под «онлайн» и «работу из дома» и у нас лучшая в мире финтек-команда. «Тинькофф» не продаётся!



Я бы хотел попросить прощения у всех, кого я обидел в этой жизни, вольно или невольно. Я правда наговорил много глупостей в своей непростой жизни. Слава богу, я только говорил, но не делал гадости. Читаю и смотрю свои многочисленные интервью, и мне местами стыдно за то, что говорил, я был часто не прав. Я горжусь тем, что искренне пропагандировал в России предпринимательство и многое сделал для этого и немного, но поменял среду и отношение к стартаперам и бизнесменам и делал это не для пиара. Ну а я пошёл, у меня впереди непростые месяцы, но я буду бороться, шансы есть. Спасибо, что поддерживаете!» — написал Тиньков.