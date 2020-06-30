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«Барселона» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Барселона» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Испания 0

Сегодня, 30 июня, состоится матч «Барселона» — «Атлетико». Встреча 33-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. В бригаду войдут ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Хосе Алькоба Родригес. Резервный рефери — Серхио Усон Росель.

В первом круге встреча команд завершилась победой каталонцев со счётом 1:0.

«Барселона», набрав 69 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетико» (58) — на 3-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (71).

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.

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