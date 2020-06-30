Талалаев: одно очко с «Локомотивом» – это тоже движение вперёд для «Крыльев Советов»
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Талалаев прокомментировал ничейный результат в матче 25-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (1:1).
«Хорошая игра. Наши футболисты старались доказать, что находятся не на своём месте. Увы, в концовке пропустили, но одно очко – это тоже движение вперёд. Хочу поблагодарить прошлый тренерский штаб за работу. Потенциал у команды есть», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Счёт был открыт на 14-й минуте — автором забитого мяча стал Деян Радоньич. «Локомотив» сравнял счёт на 95-й минуте усилиями Алексея Миранчука.
«Локомотив», набрав 48 очков, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (23) — на 15-м месте.
Уткин: приход Талалаева в экстренной ситуации может помочь «Крыльям Советов»
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