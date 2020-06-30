Два удаления — в видеообзоре матча «Локомотив» — «Крылья Советов»

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживал матч арбитр Алексей Сухой (Люберцы), ассистировали ему судьи на линиях Игорь Демешко (Химки) и Александр Богданов (Верея).
Счёт был открыт на 14-й минуте — автором забитого мяча стал Деян Радоньич. На 33-й минуте «Локомотив» из-за травмы лишился основного вратаря Маринато Гильерме, который был заменён. В начале второго тайма «железнодорожники» остались вдесятером. За две жёлтые карточки был удалён Владислав Игнатьев. На 73-й минуте составы команд уравнялись из-за удаления игрока гостей Сафа Хади. «Локомотив» сравнял счёт на 95-й минуте усилиями Алексея Миранчука.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на канале «Матч ТВ» в YouTube.
- 30 июня 2020
-
23:08
-
22:59
-
22:57
-
22:52
-
22:40
-
22:37
-
22:35
-
22:31
-
22:29
-
22:28
-
22:13
-
22:11
-
22:03
-
21:57
-
21:53
-
21:43
-
21:33
-
21:10
-
21:05
-
21:01
-
21:00
-
20:42
-
20:38
-
20:30
-
20:27
-
20:23
-
20:14
-
20:06
-
19:59
-
19:43
-
19:37
-
19:21
-
19:20
-
19:12
-
18:54