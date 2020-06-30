ЦСКА — «Спартак»: Чалов получил повреждение и покинул поле
В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимает «Спартак». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. К 73-й минуте счёт в пользу хозяев — 1:0. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 68-й минуте нападающий ЦСКА Фёдор Чалов получил повреждение и был вынужден покинуть поле. Вместо него на поле вышел полузащитник «армейцев» Кристиян Бистрович.
В первом круге встреча команд, состоявшаяся на стадионе «Открытие Арена» 19 августа, завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.
ЦСКА, в 24 турах набрав 37 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (32) — на шестом месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит».
- 30 июня 2020
-
23:08
-
22:59
-
22:57
-
22:52
-
22:40
-
22:37
-
22:35
-
22:31
-
22:29
-
22:28
-
22:13
-
22:11
-
22:03
-
21:57
-
21:53
-
21:43
-
21:33
-
21:10
-
21:05
-
21:01
-
21:00
-
20:42
-
20:38
-
20:30
-
20:27
-
20:23
-
20:14
-
20:06
-
19:59
-
19:43
-
19:37
-
19:21
-
19:20
-
19:12
-
18:54
Партнерский контент