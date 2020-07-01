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Дубль Бруну Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Брайтон»

Дубль Бруну Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Брайтон»
Футбол / Англия 0

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

На 16-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд. На 29-й минуте полузащитник Бруну Фернандеш упрочил преимущество манкунианской команды в счёте. В начале второго тайма, на 50-й минуте, Фернандеш оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

«Манчестер Юнайтед» набрал 52 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (33) — на 15-м месте. Ранее чемпионом Англии сезона-2019/2020 досрочно стал «Ливерпуль», в 31 матче набравший 86 очков.

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
30 июня 2020, вторник. 22:15 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Гринвуд – 16'   0:2 Фернандеш – 29'   0:3 Фернандеш – 50'
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