Дубль Бруну Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Брайтон»

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув и завершилась победой гостей со счётом 3:0.



На 16-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд. На 29-й минуте полузащитник Бруну Фернандеш упрочил преимущество манкунианской команды в счёте. В начале второго тайма, на 50-й минуте, Фернандеш оформил дубль и довёл счёт до разгромного.



«Манчестер Юнайтед» набрал 52 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (33) — на 15-м месте. Ранее чемпионом Англии сезона-2019/2020 досрочно стал «Ливерпуль», в 31 матче набравший 86 очков.