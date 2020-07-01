Лионель Месси забил 700-й гол в карьере
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил свой 700-й гол в карьере. Форвард реализовал 11-метровый в матче 33-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (счёт 2:1, идёт 2-й тайм).
Месси забил 630 голов в 724 матчах за «Барселону». Также на его счету 70 забитых мячей в 138 матчах за сборную Аргентины.
33-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 28 матчах чемпионата Испании (27 — в основном составе), в которых стал автором 22 забитых мячей (пять — с пенальти) и отдал 17 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Также на его счету два забитых мяча и три голевые передачи в шести матчах Лиги чемпионов.
Лионель Месси набрал наибольшее количество очков по системе «гол+пас» в XXI веке
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