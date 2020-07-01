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Г. Невилл: Клопп превратил игроков, которые стоили € 30 млн, в игроков за € 130 млн

Г. Невилл: Клопп превратил игроков, которые стоили € 30 млн, в игроков за € 130 млн
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл прокомментировал успехи «Ливерпуля» и его главного тренера Юргена Клоппа в текущем сезоне.

«Это невероятное достижение. Оно предчувствовалось на протяжении последних пары лет. В прошлом сезоне «Ливерпуль» уже стучался в двери и «Манчестер Сити» пришлось играть на высочайшем уровне.

Юрген Клопп превратил игроков, которые стоили € 30 млн в игроков, которые стоят € 130 млн. А футболистов, которые стоили € 75 млн, в тех, что стоят € 150 млн.

Скауты «Ливерпуля» отработали прекрасно, тренерский штаб отработал блестяще. И всё благодаря главному тренеру. Мне не понравился этот день, я слишком много их видел в детстве, но я должен поздравить «Ливерпуль», — приводит слова Невилла Sports.

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