Кирилл Комбаров: если выделять кого-то из капитанов в моей карьере, назову Дмитрия Хохлова

Защитник и капитан тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров поделился мнением по поводу роли капитана в команде.

«Харизматичные капитаны в моей карьере? Начну с того, что со стороны старших к нам с братом Димой всегда было хорошее отношение. Почему? Наверное, потому что мы всегда были трудолюбивыми, пахали на поле, бились до последнего. Что касается подсказов, то тут всё просто. Звучало всегда только одно наставление: «Ребята, продолжайте в том же духе. Тогда точно всё получится». Если выделять кого-то, то назову Дмитрия Хохлова. У меня свой взгляд на роль капитана, стараюсь в этом плане смотреть только на себя.

За что отвечает капитан в коллективе? Капитан — прежде всего лидер, который берёт на себя ответственность за каждого. Нужно помогать адаптироваться молодым, где-то подсказать, где-то дать встряску. Иногда в коллективе бывают спорные ситуации, и именно капитан должен помочь их разрешить. Через капитана команда общается и с главным тренером, и с руководством. Сложно это или просто? Отвечу так, если кто-то в какой-то момент начинает думать, что капитаном быть сложно, то нужно сразу отказываться от этой роли», — приводит слова Комбарова пресс-служба «Арсенала».