Игорь Акинфеев призвал прийти на голосование по поправкам в конституцию

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выступил с призывом прийти на голосование по поправкам в конституцию России.
«Друзья, сегодня важный день. Приходите сделать свой выбор. От этого зависит будущее наших детей и будущее нашей страны», — сказал Акинфеев в ролике, опубликованном в телеграм-канале LIFE SHOT.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее с аналогичным призывом выступили полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов, бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин и главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов.
Напомним, голосование завершится сегодня, 1 июля. В комплекс поправок в конституцию входит ряд мер, среди которых инициатива, позволяющая Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост президента России. Изначально голосование должно было состояться весной, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.
- 1 июля 2020
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