Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игорь Акинфеев призвал прийти на голосование по поправкам в конституцию

Игорь Акинфеев призвал прийти на голосование по поправкам в конституцию
Футбол / РПЛ 0

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выступил с призывом прийти на голосование по поправкам в конституцию России.

«Друзья, сегодня важный день. Приходите сделать свой выбор. От этого зависит будущее наших детей и будущее нашей страны», — сказал Акинфеев в ролике, опубликованном в телеграм-канале LIFE SHOT.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее с аналогичным призывом выступили полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов, бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин и главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов.

Напомним, голосование завершится сегодня, 1 июля. В комплекс поправок в конституцию входит ряд мер, среди которых инициатива, позволяющая Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост президента России. Изначально голосование должно было состояться весной, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Черчесов призвал проголосовать за поправки в конституцию
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020