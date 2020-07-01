«Ростов» — «Краснодар»: прямой эфир матча начнётся в 20:00

Сегодня, 1 июля, состоится матч «Ростов» — «Краснодар». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Краснодар» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Антон Аверьянов и Денис Березнов (оба — Москва). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Краснодар».



«Ростов», набрав 41 очко в 24 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (44) располагается строчкой выше.

«Ростов» — «Краснодар»: прогноз и ставка на матч 25-го тура РПЛ