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Видео: реакция 11-летнего школьника на приглашение от Артёма Дзюбы

Видео: реакция 11-летнего школьника на приглашение от Артёма Дзюбы
Футбол / РПЛ 0

Ученику школы Савве Ярыгину показали обращение, которое специально для него записал нападающий «Зенита» Артём Дзюба.

11-летний мальчик стал известен благодаря своей деятельности. Он сдаёт макулатуру, а на вырученные деньги покупает футбольные мячи для сирот Челябинска. Дзюба, узнав об этом, пригласил Савву на ближайший матч сборной России и пообещал ему футболку.

Савва эмоционально отреагировал на слова футболиста. Слушая Дзюбу, он некоторое время не мог подобрать слова.

«На матч? Я сломался. На матч… Футболка от Артёма Дзюбы! Рад? Очень. Радостно очень сильно. Артём Дзюба! Футболист хороший, за нашу сборную играет. Шок-контент», — сказал Савва в ролике, опубликованном на странице творческой группы «Апрель» во «ВКонтакте».

Видео доступно на «Чемпионате».

Дзюба пригласил на матч сборной России 11-летнего школьника, который помогает сиротам
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