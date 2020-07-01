Видео: реакция 11-летнего школьника на приглашение от Артёма Дзюбы

Ученику школы Савве Ярыгину показали обращение, которое специально для него записал нападающий «Зенита» Артём Дзюба.



11-летний мальчик стал известен благодаря своей деятельности. Он сдаёт макулатуру, а на вырученные деньги покупает футбольные мячи для сирот Челябинска. Дзюба, узнав об этом, пригласил Савву на ближайший матч сборной России и пообещал ему футболку.



Савва эмоционально отреагировал на слова футболиста. Слушая Дзюбу, он некоторое время не мог подобрать слова.



«На матч? Я сломался. На матч… Футболка от Артёма Дзюбы! Рад? Очень. Радостно очень сильно. Артём Дзюба! Футболист хороший, за нашу сборную играет. Шок-контент», — сказал Савва в ролике, опубликованном на странице творческой группы «Апрель» во «ВКонтакте».

Видео доступно на «Чемпионате».