«Уфа» сыграла вничью с «Рубином» и поднялась на шестое место в таблице РПЛ
В 25-м туре Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала казанский «Рубин». Матч прошёл на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счётом 0:0.
«Уфа», набрав 32 очка, обошла «Динамо» и «Спартак» и поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» (27) остался на 12-й строчке. Лидером первенства по-прежнему является «Зенит» (56), опережающий ближайшего преследователя, «Локомотив», на 8 очков. Первую тройку замыкает «Краснодар» (44).
В следующем туре «Уфе» предстоит на своём поле сыграть с «Уралом». В свою очередь «Рубин» примет «Оренбург». Оба матча состоятся 5 июля.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
Расписание матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
- 1 июля 2020
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