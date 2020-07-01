«Уфа» сыграла вничью с «Рубином» и поднялась на шестое место в таблице РПЛ

В 25-м туре Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала казанский «Рубин». Матч прошёл на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счётом 0:0.



«Уфа», набрав 32 очка, обошла «Динамо» и «Спартак» и поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» (27) остался на 12-й строчке. Лидером первенства по-прежнему является «Зенит» (56), опережающий ближайшего преследователя, «Локомотив», на 8 очков. Первую тройку замыкает «Краснодар» (44).



В следующем туре «Уфе» предстоит на своём поле сыграть с «Уралом». В свою очередь «Рубин» примет «Оренбург». Оба матча состоятся 5 июля.



Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020



Расписание матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020