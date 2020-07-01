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«Уфа» сыграла вничью с «Рубином» и поднялась на шестое место в таблице РПЛ

«Уфа» сыграла вничью с «Рубином» и поднялась на шестое место в таблице РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В 25-м туре Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала казанский «Рубин». Матч прошёл на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счётом 0:0.

«Уфа», набрав 32 очка, обошла «Динамо» и «Спартак» и поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» (27) остался на 12-й строчке. Лидером первенства по-прежнему является «Зенит» (56), опережающий ближайшего преследователя, «Локомотив», на 8 очков. Первую тройку замыкает «Краснодар» (44).

В следующем туре «Уфе» предстоит на своём поле сыграть с «Уралом». В свою очередь «Рубин» примет «Оренбург». Оба матча состоятся 5 июля.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Расписание матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
01 июля 2020, среда. 15:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
0 : 0
Рубин
Казань
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