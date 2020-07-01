Защитник «Уфы» Неделчяру отказался замениться в матче с «Рубином»

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уфой» и «Рубином» (0:0) защитник башкирской команды Йонуц Неделчяру отказался уйти с поля на замену.
На 55-й минуте матча Боян Йокич приготовился выйти на замену вместо Неделчяру. Рефери уже показал табло с номером румына, однако Неделчяру подошёл к бровке, разводя руками, сказал несколько слов и ушёл обратно на поле. Йокич с улыбкой вернулся к главному тренеру Вадиму Евсееву и остался на скамье запасных. Видео инцидента опубликовано в «Твиттере» телеканала «Матч Премьер».
Неделчяру, получшивший на 22-й минуте жёлтую карточку, в итоге отыграл весь матч с «Рубином».
В 25-м туре Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала казанский «Рубин». Матч прошёл на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счётом 0:0.
«Уфа», набрав 32 очка, обошла «Динамо» и «Спартак» и поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» (27) остался на 12-й строчке.
- 1 июля 2020
-
18:57
-
18:52
-
18:48
-
18:41
-
18:39
-
18:23
-
18:22
-
18:18
-
18:01
-
17:51
-
17:39
-
17:38
-
17:21
-
17:16
-
17:15
-
16:58
-
16:56
-
16:45
-
16:39
-
16:36
-
16:22
-
16:16
-
15:58
-
15:28
-
15:24
-
15:09
-
15:06
-
14:56
-
14:54
-
14:45
-
14:15
-
14:14
-
13:55
-
13:44
-
13:43