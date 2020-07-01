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Защитник «Уфы» Неделчяру отказался замениться в матче с «Рубином»

Защитник «Уфы» Неделчяру отказался замениться в матче с «Рубином»
Футбол / РПЛ 0

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уфой» и «Рубином» (0:0) защитник башкирской команды Йонуц Неделчяру отказался уйти с поля на замену.

На 55-й минуте матча Боян Йокич приготовился выйти на замену вместо Неделчяру. Рефери уже показал табло с номером румына, однако Неделчяру подошёл к бровке, разводя руками, сказал несколько слов и ушёл обратно на поле. Йокич с улыбкой вернулся к главному тренеру Вадиму Евсееву и остался на скамье запасных. Видео инцидента опубликовано в «Твиттере» телеканала «Матч Премьер».

Неделчяру, получшивший на 22-й минуте жёлтую карточку, в итоге отыграл весь матч с «Рубином».

В 25-м туре Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала казанский «Рубин». Матч прошёл на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счётом 0:0.

«Уфа», набрав 32 очка, обошла «Динамо» и «Спартак» и поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» (27) остался на 12-й строчке.

«Уфа» сыграла вничью с «Рубином» и поднялась на шестое место в таблице РПЛ
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