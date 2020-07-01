Евсеев объяснил отказ Неделчяру уйти на замену

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал эпизод в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:0), в котором защитник Йонуц Неделчяру отказался уходить на замену.



«Отменённая замена? У Неделчяру был большой синяк, который мы видели в перерыве. Плюс он стал ошибаться в некоторых эпизодах. Это ему несвойственно. Также у него была карточка. С этим тоже связано. Планировали замену, но оказалось, что он боец. Сказал, что его травма не беспокоит. Нормально отношусь к такому поведению. Йокич тоже отнесся с пониманием, он опытный игрок, — цитирует Евсеева „Матч ТВ“.

На 55-й минуте матча Боян Йокич приготовился выйти на замену вместо Неделчяру. Рефери уже показал табло с номером румына, однако Неделчяру подошёл к бровке, разводя руками, сказал несколько слов и ушёл обратно.