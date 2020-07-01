Новиков: «Динамо» будет стараться не дать Кокорину забить
Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
«Наша задача сегодня не остановить Кокорина, а обыграть «Сочи». Кокорин — главная ударная сила южан. Будем, конечно, стараться не дать ему забить и в то же время реализовать свои шансы», — приводит слова Новикова пресс-служба «Динамо».
Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
«Сочи», набрав 28 очков в 24 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (31) — седьмое.
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