Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Новиков: «Динамо» будет стараться не дать Кокорину забить

Новиков: «Динамо» будет стараться не дать Кокорину забить
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Наша задача сегодня не остановить Кокорина, а обыграть «Сочи». Кокорин — главная ударная сила южан. Будем, конечно, стараться не дать ему забить и в то же время реализовать свои шансы», — приводит слова Новикова пресс-служба «Динамо».

Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

«Сочи», набрав 28 очков в 24 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (31) — седьмое.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020