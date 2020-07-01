Карпин: хочется встать на колени и поблагодарить футболистов «Ростова» за игру

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал итоги матча 25-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).



«Конечно, хотелось бы получить 3 очка, но в такой ситуации это нормальный результат. Скажем так, я удовлетворен наполовину. Полного удовлетворения нет, но есть бесконечная благодарность игрокам. Хочется встать на колени и поблагодарить их за игру. Никто не представляет, насколько им тяжело, как они по такой жаре с такой усечённой подготовкой выходят на поле.

Можно ли оценить игру при такой ситуации? Оценить можно всегда. Не понравились первые 10 минут матча, как раз до гола. Не делали то, что должны были делать. Потом мы успокоились, пошла игра. Вырвали ничью на самоотдаче, на желании", — цитирует Карпина «Матч ТВ».