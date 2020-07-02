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«Челси» проиграл «Вест Хэму» в гостевом матче АПЛ

«Челси» проиграл «Вест Хэму» в гостевом матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Челси». Встреча состоялась на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 42-й минуте главный арбитр встречи Мартин Аткинсон назначил пенальти в ворота «Вест Хэма», который успешно исполнил нападающий «Челси» Виллиан. В компенсированное время первого тайма полузащитник хозяев Томаш Соучек забил ответный гол. На 51-й минуте хавбек Майкл Антонио вывел «Вест Хэм» вперёд в счёте. На 72-й минуте Виллиан оформил дубль и сравнял счёт. В концовке встречи, на 89-й минуте, форвард «молотобойцев» Андрей Ярмоленко установил итоговый счёт.

«Вест Хэм» набрал 30 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (54) — на 4-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», в 31 матче набравший 86 очков.

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
01 июля 2020, среда. 22:15 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
3 : 2
Челси
Лондон
0:1 Виллиан – 42' (пен)   1:1 Соучек – 45+2'   2:1 Антонио – 51'   2:2 Виллиан – 72'   3:2 Ярмоленко – 89'
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