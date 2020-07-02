«Фиорентина» заинтересована в услугах Эмери

Итальянская «Фиорентина» намерена пригласить на пост главного тренера испанского специалиста Унаи Эмери, сообщает в "Твиттере" журналист Николо Скира. По информации источника, итальянский клуб уже связался с представителями специалиста.



Напомним, что последним клубом Эмери был лондонский «Арсенал». Испанец занимал пост главного тренера английского клуба с 2018 по 2019 год. В первом сезоне под руководством Унаи «ганнерз» заняли пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также добрались до финала Лиги Европы, где проиграли «Челси».

Испанский специалист также возглавлял «Валенсию», московский «Спартак», «Севилью», «Пари Сен-Жермен» и другие команды.

«Фиорентина» после 29 туров в Серии А занимает 13-ю строчку в таблице. На данный момент команду возглавляет Джузеппе Якини.