«Фиорентина» заинтересована в услугах Эмери

Итальянская «Фиорентина» намерена пригласить на пост главного тренера испанского специалиста Унаи Эмери, сообщает в "Твиттере" журналист Николо Скира. По информации источника, итальянский клуб уже связался с представителями специалиста.
Напомним, что последним клубом Эмери был лондонский «Арсенал». Испанец занимал пост главного тренера английского клуба с 2018 по 2019 год. В первом сезоне под руководством Унаи «ганнерз» заняли пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также добрались до финала Лиги Европы, где проиграли «Челси».
Испанский специалист также возглавлял «Валенсию», московский «Спартак», «Севилью», «Пари Сен-Жермен» и другие команды.
«Фиорентина» после 29 туров в Серии А занимает 13-ю строчку в таблице. На данный момент команду возглавляет Джузеппе Якини.
- 2 июля 2020
-
11:40
-
11:30
-
11:21
-
11:11
-
10:54
-
10:32
-
10:29
-
10:23
-
10:20
-
10:13
-
10:08
-
10:00
-
09:53
-
09:30
-
09:27
-
09:00
-
08:53
-
08:30
-
07:59
-
07:53
-
06:44
-
05:59
-
05:45
-
04:46
-
04:26
-
04:11
-
03:57
-
03:16
-
02:58
-
02:17
-
01:18
-
00:58
-
00:44
-
00:29
-
00:28